《一周经济焦点》日本或将揭开历史新的一页，塞浦路斯问题余波荡漾

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
据International Confederation of Private Employment Agencies表示，形势不太可能很快出现改善。该机构代表了全球14万间民间企业。职业介绍机构的需求起伏基本与国内生产总值(GDP)的变化相一致，是就业市场的领先指标。
该协会执行总监Denis Pennel表示，最近有成员报告欧洲疲软，意大利和法国的岗位需求降幅最大。“我们预期最快要到今年最后一季才会出现复苏，”他说。
日本职业介绍的业务也没有出现增加迹象。“如果你希望寻觅一些乐观的迹象，那么你应该关注美国，”Pennel说。该协会的美国成员3月需求较上年同期增加了2.4%。
3月的美国供应管理协会(ISM)制造业调查及非农就业数据都是本周美国数据的重头戏。路透调查显示，雇主3月新增就业岗位可能会增加20万个，低于2月。2月非农就业岗位意外大增23.6万个。
OppenheimerFunds的Webman承认，近期传出的一连串经济面消息中有些疲软，但尤其包括第四季GDP报告在内，有迹象显示美国企业正开始将部分所持巨额现金进行投资，这也带来了宽慰。
“经济有不错的成长，但增长速度并没有到显着的程度，”他这样断定。(完) (编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币