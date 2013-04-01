《一周经济焦点》日本或将揭开历史新的一页，塞浦路斯问题余波荡漾

据International Confederation of Private Employment Agencies表示，形势不太可能很快出现改善。该机构代表了全球14万间民间企业。职业介绍机构的需求起伏基本与国内生产总值(GDP)的变化相一致，是就业市场的领先指标。

该协会执行总监Denis Pennel表示，最近有成员报告欧洲疲软，意大利和法国的岗位需求降幅最大。“我们预期最快要到今年最后一季才会出现复苏，”他说。

日本职业介绍的业务也没有出现增加迹象。“如果你希望寻觅一些乐观的迹象，那么你应该关注美国，”Pennel说。该协会的美国成员3月需求较上年同期增加了2.4%。

3月的美国供应管理协会(ISM)制造业调查及非农就业数据都是本周美国数据的重头戏。路透调查显示，雇主3月新增就业岗位可能会增加20万个，低于2月。2月非农就业岗位意外大增23.6万个。

OppenheimerFunds的Webman承认，近期传出的一连串经济面消息中有些疲软，但尤其包括第四季GDP报告在内，有迹象显示美国企业正开始将部分所持巨额现金进行投资，这也带来了宽慰。