《一周经济焦点》全球经济今年表现很可能再度令人失望

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
**消化日本的宽松举措**
德拉吉称欧央行“随时准备采取行动”，为欧央行最早下月降息打开大门。
之前日本央行承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元资金，这一激进之举促使日圆下滑，公债收益率(殖利率)降至纪录低点。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)对日本央行的积极举动表示谨慎支持，称或将有助于其他经济体。
“日本央行放宽政策为全球央行大规模宽松举措再添新元素，”美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，指出日本央行的举动令欧洲央行成为发达国家三大央行中最不宽松的一个。
美联储主席贝南克尚未就日本新货币举措发表评论。贝南克将于周一就银行业压力测试发表讲话。
美联储3月会议记录将于周三公布，即便记录显示部分决策者在考虑缩减资产购买规模，但此后公布的经济数据疲弱，恐定会使这一议题被搁置。(完) (编译 郑茵/徐文焰/戴素萍/李爽; 审校 张涛/王丽鑫)
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