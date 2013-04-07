《一周经济焦点》全球经济今年表现很可能再度令人失望

**消化日本的宽松举措**

德拉吉称欧央行“随时准备采取行动”，为欧央行最早下月降息打开大门。

之前日本央行承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元资金，这一激进之举促使日圆下滑，公债收益率(殖利率)降至纪录低点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)对日本央行的积极举动表示谨慎支持，称或将有助于其他经济体。

“日本央行放宽政策为全球央行大规模宽松举措再添新元素，”美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，指出日本央行的举动令欧洲央行成为发达国家三大央行中最不宽松的一个。

美联储主席贝南克尚未就日本新货币举措发表评论。贝南克将于周一就银行业压力测试发表讲话。