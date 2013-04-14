《一周经济焦点》欧洲增长落后，将成为G20财长会议焦点

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
但投资管理机构Ashburton的宏观分析师Derry Pickford称，下次银行业紧张局势加剧之际，大型储户势必将会变得紧张起来。
他说，“塞浦路斯所发生的情况提升了系统性不稳定的风险。”
**美国经济形势好坏参半**
而美国在制定财政政策方面也很难被称为楷模。
由于未能就长期减赤计划达成协议，规模庞大的联邦减支行动正在分阶段实施，在未来六个月的减支规模将达到国内生产总值(GDP)的0.6%左右。
汇丰控股首席美国分析师Kevin Logan表示，这对美国经济的拖累将相当大。
周五公布的美国3月零售销售数据意外下滑，而且汤森路透/密西根大学消费者信心指数4月初值表现疲弱，暗示消费者已经对减支举措做出反应。今年年初美国开始上调薪资税。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。