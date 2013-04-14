版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 07:52 BJT

《一周经济焦点》欧洲增长落后，将成为G20财长会议焦点

但投资管理机构Ashburton的宏观分析师Derry Pickford称，下次银行业紧张局势加剧之际，大型储户势必将会变得紧张起来。

他说，“塞浦路斯所发生的情况提升了系统性不稳定的风险。”

**美国经济形势好坏参半**

而美国在制定财政政策方面也很难被称为楷模。

由于未能就长期减赤计划达成协议，规模庞大的联邦减支行动正在分阶段实施，在未来六个月的减支规模将达到国内生产总值(GDP)的0.6%左右。

汇丰控股首席美国分析师Kevin Logan表示，这对美国经济的拖累将相当大。

周五公布的美国3月零售销售数据意外下滑，而且汤森路透/密西根大学消费者信心指数4月初值表现疲弱，暗示消费者已经对减支举措做出反应。今年年初美国开始上调薪资税。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐