《一周经济焦点》欧洲增长落后，将成为G20财长会议焦点

富国银行分析师Sam Bullard表示，企业投资和住房市场愈发站稳脚跟，应有助于推动全年经济成长2%左右。这是正面表现。

他称，房屋开工在2013年全年可能跳增近四分之一，尽管基数较低。路透调查显示，3月房屋开工年率料为93万户。

“按我们的基准预测，楼市仍是我们(对经济)预估的主要支撑，”Bullard说。

据经济咨询机构IHS Global Insight，美国经济明年可能加速至成长3%左右。

该机构驻新加坡首席地区分析师Rajiv Biswas表示，由于中国经济形势良好，日本经济动能可能在未来几季增强，所以依赖出口的亚洲经济形势似乎不会太糟糕。

Biswas担心日本未来发生政府债务危机的危险，亦在关注快速增长的影子银行以及地产市场给中国经济带来的风险。

但事物都是相互关联的。“如果你与欧洲人交流，(就会发现)他们可能很难相信，与欧洲相比，世界上会有形势这么好的地方，”Biswas称。(完) (编译 程琳/徐文焰/张荻/兰秀娟/李爽; 审校 王丽鑫/许娜/徐文焰)