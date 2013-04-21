《一周经济焦点》欧元区经济仍在黑暗中徘徊，美国增长前景亦有疑问

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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“看一下中国和美国传出的最新迹象，(就会发现)德国企业的出口增长前景已经明显恶化，”大和资本市场的分析师Tobias Blattner表示。
因此，欧洲央行将密切关注的不仅仅是欧元区最新的PMI数据，还有地区主要国家的PMI数据。在过去几个月中，经贸易加权计算的数据有所下滑。
Blattner预期欧洲央行将在5月会议上降息。虽然多数央行官员质疑降息能有什么作用，但他表示，这个象征性举措将令市场预期，当局会出台更多的非传统举措以刺激向欧元区二线国家放贷。
“他们都知道需要(在降息的)同时或者一个月后配合出台进一步的非传统措施，”他说。“这非常重要。降息后人们会说，下一步肯定是会带来影响的举措。”
**美国增长前景存疑**
上周出炉的两份美国地区联邦储备银行调查报告意外疲弱，令外界益发认为，美国经济正连续第四年出现春季增长减速的局面。
这一前景可能令周五料将表现强劲的第一季国内生产总值(GDP)报告黯然失色。
路透访问的分析师预期，第一季经济增长环比年率将为3.0%，远高于2012年第四季的增长0.4%，尽管工资税上调和联邦政府全面减支举措带来拖累。
而华尔街分析师预计全年增长率约为2%。不过Albion金融集团的首席分析师Jason Ware则认为，增长率将接近2.5%。
“经济回暖，加之房屋与企业投资大幅增长，应能帮助推动经济增长度过政府预算削减的难关...”他说。
Ware预期，月度非农就业岗位在3月仅增长8.8万个之后，增幅将回升至15-20万之间。
美国经济增长的另一大动力将是楼市。3月房屋开工年率跳增7%至逾100万户，Ware认为鉴于市场复苏的起点非常低，这一数字“令人吃惊”；而本周将发布的新屋与成屋销售数据预计将显示上升。
“就业和楼市是目前为止最大的增长推动因素，”Ware表示，“这两方面能帮助修复家庭财务状况，并让我们对今年余下时间内的经济前景抱有一定的乐观预期。”(完)
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