《一周经济焦点》欧元区经济仍在黑暗中徘徊，美国增长前景亦有疑问

“看一下中国和美国传出的最新迹象，(就会发现)德国企业的出口增长前景已经明显恶化，”大和资本市场的分析师Tobias Blattner表示。

因此，欧洲央行将密切关注的不仅仅是欧元区最新的PMI数据，还有地区主要国家的PMI数据。在过去几个月中，经贸易加权计算的数据有所下滑。

Blattner预期欧洲央行将在5月会议上降息。虽然多数央行官员质疑降息能有什么作用，但他表示，这个象征性举措将令市场预期，当局会出台更多的非传统举措以刺激向欧元区二线国家放贷。

“他们都知道需要(在降息的)同时或者一个月后配合出台进一步的非传统措施，”他说。“这非常重要。降息后人们会说，下一步肯定是会带来影响的举措。”

**美国增长前景存疑**

上周出炉的两份美国地区联邦储备银行调查报告意外疲弱，令外界益发认为，美国经济正连续第四年出现春季增长减速的局面。

这一前景可能令周五料将表现强劲的第一季国内生产总值(GDP)报告黯然失色。

路透访问的分析师预期，第一季经济增长环比年率将为3.0%，远高于2012年第四季的增长0.4%，尽管工资税上调和联邦政府全面减支举措带来拖累。

而华尔街分析师预计全年增长率约为2%。不过Albion金融集团的首席分析师Jason Ware则认为，增长率将接近2.5%。

“经济回暖，加之房屋与企业投资大幅增长，应能帮助推动经济增长度过政府预算削减的难关...”他说。

Ware预期，月度非农就业岗位在3月仅增长8.8万个之后，增幅将回升至15-20万之间。

美国经济增长的另一大动力将是楼市。3月房屋开工年率跳增7%至逾100万户，Ware认为鉴于市场复苏的起点非常低，这一数字“令人吃惊”；而本周将发布的新屋与成屋销售数据预计将显示上升。

“就业和楼市是目前为止最大的增长推动因素，”Ware表示，“这两方面能帮助修复家庭财务状况，并让我们对今年余下时间内的经济前景抱有一定的乐观预期。”(完)