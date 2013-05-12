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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 07:39 BJT

《一周经济焦点》全球经济成长信号好坏不一

经济中的生产领域料也不会带来太大帮助。4月工业生产可能疲弱，制造业产出料持平。

由于经济成长前景低迷，通胀开始下降，分析师称，美国4月消费者物价指数(CPI)可能连续第二个月下滑，核心CPI料仅微幅上升。

这样的数据应会确保美联储维持货币刺激举措，每月继续购买850亿美元政府公债和抵押贷款支持证券，尽管一些决策者呼吁开始缩减购债规模。

中国经济继第一季成长蹒跚之后，第二季料也不会有很大改观。

尽管上月的零售销售可能增加，但背后的推动因素或许是通胀。

分析师也同样警告不要对中国4月工业生产上升过度解读。他们表示，上升的主要是今年4月的工作日比2012年同期多两天。(完) (编译 李爽/张荻/王兴亚; 审校 白云)

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