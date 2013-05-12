《一周经济焦点》全球经济成长信号好坏不一

经济中的生产领域料也不会带来太大帮助。4月工业生产可能疲弱，制造业产出料持平。

这样的数据应会确保美联储维持货币刺激举措，每月继续购买850亿美元政府公债和抵押贷款支持证券，尽管一些决策者呼吁开始缩减购债规模。

中国经济继第一季成长蹒跚之后，第二季料也不会有很大改观。

尽管上月的零售销售可能增加，但背后的推动因素或许是通胀。