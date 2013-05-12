《一周经济焦点》全球经济成长信号好坏不一

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
经济中的生产领域料也不会带来太大帮助。4月工业生产可能疲弱，制造业产出料持平。
由于经济成长前景低迷，通胀开始下降，分析师称，美国4月消费者物价指数(CPI)可能连续第二个月下滑，核心CPI料仅微幅上升。
这样的数据应会确保美联储维持货币刺激举措，每月继续购买850亿美元政府公债和抵押贷款支持证券，尽管一些决策者呼吁开始缩减购债规模。
中国经济继第一季成长蹒跚之后，第二季料也不会有很大改观。
尽管上月的零售销售可能增加，但背后的推动因素或许是通胀。
分析师也同样警告不要对中国4月工业生产上升过度解读。他们表示，上升的主要是今年4月的工作日比2012年同期多两天。(完) (编译 李爽/张荻/王兴亚; 审校 白云)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。