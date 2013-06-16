《一周经济焦点》期待美联储主席谈话能够厘清立场，而非带来纷扰

本周将出炉的纽约联储和和费城联储制造业调查以及全美住宅建筑商协会(NAHB)的调查结果不太可能表明，美联储宽松立场有必要迅速松动。

McCarthy认为，美国经济在以约2%的速度扩张，但这种增速可能软弱无力，除非补充库存加速。

实际上，许多分析师预计，美联储将略微调降其2013年经济成长和通胀的预估。

“总之，自我维持经济复苏的条件尚不充足，”Standard Life分析师Douglas Roberts表示。“如果说有条件的话，那就是通胀压力不大，使美联储的任务明确集中在再度恢复并促进经济成长。”

**G8会议显乐观看法，但PMI数据则悲观**

股市下跌及债市收益率上升体现了金融环境紧缩，这也阻碍全球经济发展。在金融危机后续效应的影响下，全球经济成长仍然远低于趋势增速。

但八国集团(G8)领袖周一和周二将在北爱尔兰举行会议，料其将试图强调正面因素以提振信心。

据欧洲一高级官员，G8公报可能体现“全球经济形势比去年有些许改善”。

“些许”是关键词。数据提供商Markit中国采购经理人指数(PMI)周四将公布，料进一步表明中国经济成长放缓。

欧元区6月PMI则料微幅上升，但仍将显示欧元区17国产出减少。过去六个季度欧元区经济一直处于萎缩状态。

“恶化速度下降。这是可以说明的最佳情况，”加拿大皇家银行首席欧洲分析师Jens Larsen表示。

他说，最近的经济指标表明第三季或第四季会温和复苏。

“情况不会好多少。我对欧元区没有太大信心。同样，欧元区经济不以非常快的速度下滑，欧央行推出大规模货币举措的可能性现在看来很小，我比较安心，”Larsen说。(完) (译文审校 王丽鑫)