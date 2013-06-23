《一周经济焦点》宽松政策退场计划掀起波澜，但经济成长前景仍有希望

“美联储希望将部分泡沫挤出市场，鉴于我们以往对资产价格的经验，这实际上是健康的，”Kantor说。“很多FOMC委员都经历过这一幕。”

新兴市场市场已经大跌，投资者出脱用廉价借来的美元买入的高收益债券和股票。

但野村除日本外亚洲地区首席经济学家Rob Subbaraman表示，尽管资本出逃，但他并不打算调降预估。除中国外，2013年下半年亚洲经济成长有望加速。

Subbaraman表示，尽管中国经济放缓，但亚洲出口前景趋于明朗，因全球需求料将改善，各国央行也允许本币贸易加权汇率走疲。此外，大宗商品价格下跌和宽松的政策也支撑了内需。

“因此亚洲经济成长将保持不错水平。当一切尘埃落定，人们意识到美联储并不打算大举收紧政策，资金就会重回亚洲，”Subbaraman说。(完) (译文审校 徐文焰)