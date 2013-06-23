《一周经济焦点》宽松政策退场计划掀起波澜，但经济成长前景仍有希望

加拿大股市：小跌，黑莓因业绩优于预期大涨限制了跌幅
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
“美联储希望将部分泡沫挤出市场，鉴于我们以往对资产价格的经验，这实际上是健康的，”Kantor说。“很多FOMC委员都经历过这一幕。”
新兴市场市场已经大跌，投资者出脱用廉价借来的美元买入的高收益债券和股票。
但野村除日本外亚洲地区首席经济学家Rob Subbaraman表示，尽管资本出逃，但他并不打算调降预估。除中国外，2013年下半年亚洲经济成长有望加速。
Subbaraman表示，尽管中国经济放缓，但亚洲出口前景趋于明朗，因全球需求料将改善，各国央行也允许本币贸易加权汇率走疲。此外，大宗商品价格下跌和宽松的政策也支撑了内需。
“因此亚洲经济成长将保持不错水平。当一切尘埃落定，人们意识到美联储并不打算大举收紧政策，资金就会重回亚洲，”Subbaraman说。(完) (译文审校 徐文焰)
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股