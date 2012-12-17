《一周经济焦点》日本选举结果与美国预算谈判将左右市场走势

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
**重点事件**
欧洲央行总裁德拉吉周一在欧洲议会出席听证,美国将公布11月房屋开工数据,而在欧洲方面,重点是德国的Ifo信心指数.
意大利总理蒙堤将在周五举行年度记者会.蒙堤已努力稳定意大利景况,并且正在考虑是否参与2月的选举,而投资人可能会乐见蒙堤参选.
此外,还有多个央行会议值得投资人关注,包括瑞典、挪威、土耳其、匈牙利和捷克.
瑞典和挪威今年是欧元区危机的避风港,尤其是在挪威,该国央行必须非常小心行事,在强劲经济表现以及高利率进一步推高其货币的担忧中取得平衡.
市场已反映了瑞典央行降息25个基点的预期.挪威央行则料按兵不动,且预期挪威央行将在3月至8月间升息.挪威是欧洲成长速度最快的国家之一,该国目前指标利率为1.5%.
重要新兴市场土耳其料将调降主要政策利率,为一年多来首见,因其迄今具韧性的经济,在第三季的放缓速度快于预期.
路透调查预估显示,匈牙利料跟近其脚步,将利率调降至两年低点5.75%.而捷克利率已在近零水准,料将透过干预来打压其汇率.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。