《一周经济焦点》财政悬崖逐步逼近,美国经济复苏面临脱轨风险

这位前美国联邦储备理事会(FED)副主席表示,在国外看来,美国决策者显得"很滑稽".他说,"这将给我们造成严重损害."

直到周四,市场还一直以为两党会达成妥协,从而让美国经济避开衰退风险.这场慢运作似的车祸早就有大量预兆,但驾车者们一定会及时转弯避开危险吗?

在共和党放弃众议院议长贝纳提出的一项提案之后,企业与家庭都知道,税负与支出计划前景可能数周以后才能明朗.

"不确定局面持续时间越长,对美国经济的负面影响就越大,"野村的首席美国分析师Lewis Alexander对客户表示.

"可能只有面临突破债务上限的立即威胁,才会迫使各方达成协议.债务上限可能在2月,最迟在3月被突破,"他补充道.

**如果美国不幸坠崖,全球也在劫难逃**