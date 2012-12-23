《一周经济焦点》财政悬崖逐步逼近,美国经济复苏面临脱轨风险

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
这位前美国联邦储备理事会(FED)副主席表示,在国外看来,美国决策者显得"很滑稽".他说,"这将给我们造成严重损害."
直到周四,市场还一直以为两党会达成妥协,从而让美国经济避开衰退风险.这场慢运作似的车祸早就有大量预兆,但驾车者们一定会及时转弯避开危险吗?
在共和党放弃众议院议长贝纳提出的一项提案之后,企业与家庭都知道,税负与支出计划前景可能数周以后才能明朗.
"不确定局面持续时间越长,对美国经济的负面影响就越大,"野村的首席美国分析师Lewis Alexander对客户表示.
"可能只有面临突破债务上限的立即威胁,才会迫使各方达成协议.债务上限可能在2月,最迟在3月被突破,"他补充道.
**如果美国不幸坠崖,全球也在劫难逃**
美国两党的政治边缘政策损害消费者信心,可能足以削减美国短期经济成长.
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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