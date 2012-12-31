《一周经济焦点》新年将至,美国财政问题不确定性仍阴魂不散

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
**逆风和顺风**
并非人人都如此悲观,主要是因为大多数国家的货币政策都极度宽松,市场已经走升,金融情况没那么紧张了.
AllianceBernstein首席美国分析师Joe Carson表示,"在最终的分析中,2013年美国处于更有利的地位来帮助带领全球经济复苏,因不少金融和实质经济的失衡情况已有所减轻,且在民间经济中有大量的积压需求来刺激经济成长."
在伦敦,法国巴黎银行的Paul Mortimer-Lee表示,全球经济成长处于或接近景气循环的底部.巴克莱资本的Julian Callow认为,随着2013年金融危机迈入第六年,顺风终于要开始压过逆风了.
这可谓亚洲出口商的福音.由于美国经济成长低于趋势水平,加上欧债危机和银行业困境,2012年亚洲出口商苦不堪言.
欧洲的问题目前可以暂搁一旁,尽管12月一连串采购经理人指数(PMI)可能仍暗示,即使整个欧元区最后一季没有萎缩,其中几个大国也有这个可能.
新一年的第一个指标来自中国,其将在1月1日公布12月官方PMI,根据路透调查,预期将从11月的50.6升至51.
中国国际金融有限公司(CICC)首席经济学家彭文生称,这将暗示中国制造业动能第一季将继续增强.(完) (编译/审校 张荻/王兴亚/程琳/戴素萍/蔡美珍)
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。