《一周经济焦点》欧洲经济落后中美表现,关注欧洲央行会议

**前方又见"迷你悬崖"**

美国即将公布的经济数据相对较少,但有很多事件值得关注.

一是结束刺激计划的想法在美联储内部到底有多广泛.外界在上周公布的美联储会议记录意外发现了这种想法.

二是预算问题.白宫与国会在新年伊始就税收政策达成共识,避免跌落"财政悬崖",躲过了本可能发生的经济灾难.

但这份协议只是把很多问题留待晚些时候再来解决.