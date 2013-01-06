《一周经济焦点》欧洲经济落后中美表现,关注欧洲央行会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**前方又见"迷你悬崖"**
美国即将公布的经济数据相对较少,但有很多事件值得关注.
一是结束刺激计划的想法在美联储内部到底有多广泛.外界在上周公布的美联储会议记录意外发现了这种想法.
二是预算问题.白宫与国会在新年伊始就税收政策达成共识,避免跌落"财政悬崖",躲过了本可能发生的经济灾难.
但这份协议只是把很多问题留待晚些时候再来解决.
"我们认为,该协议使几周之后很可能面临又一次债务上限之争,而且给两个月后竖起了一座新的政府支出上的'迷你悬崖'."瑞士信贷在研究报告中称.(完) (编译 程琳/张荻/郑茵/洪曦; 审校 王丽鑫/张涛/徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。