版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 07:52 BJT

《一周经济焦点》欧洲经济落后中美表现,关注欧洲央行会议

**前方又见"迷你悬崖"**

美国即将公布的经济数据相对较少,但有很多事件值得关注.

一是结束刺激计划的想法在美联储内部到底有多广泛.外界在上周公布的美联储会议记录意外发现了这种想法.

二是预算问题.白宫与国会在新年伊始就税收政策达成共识,避免跌落"财政悬崖",躲过了本可能发生的经济灾难.

但这份协议只是把很多问题留待晚些时候再来解决.

"我们认为,该协议使几周之后很可能面临又一次债务上限之争,而且给两个月后竖起了一座新的政府支出上的'迷你悬崖'."瑞士信贷在研究报告中称.(完) (编译 程琳/张荻/郑茵/洪曦; 审校 王丽鑫/张涛/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐