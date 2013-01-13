《一周经济焦点》美国经济对濒临财政悬崖渐渐习以为常

中国经济：房地产下滑带来金融冲击的风险加大，政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
欧元区的持续平稳之势亦助力股市,尽管周二即将公布的德国2012年国内生产总值(GDP)数据将提醒人们,该地区经济仍萎靡不振.
德国经济部上周五表示,德国第四季经济表现下滑,因欧洲需求疲软,工业减少生产.
在一天前的一场新闻发布会上,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,他预计欧元区经济增长今年晚些时候将复苏.但他排除了提前结束该央行危机应对政策举措的可能性,还警告称风险仍偏向下档.
美银美林首席美国分析师Ethan Harris称,欧洲的情况像美国一样,投资者似乎已经习惯了政策的高度不确定性.
Harris在报告中称,欧洲方面,所面临的不确定性可能不仅仅是威胁要把希腊赶出欧元区,而是真的迫使希腊退出;对美国来说,这意味着可能不仅仅是威胁要违反债务上限,而且确实会这么做.
Harris预计,只要这样的极端事件不发生,信心就将呈现周期性波动,但不会酿成严重的危机.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透香港3月29日 - 香港联交所周三公布的资料显示，汉能薄膜发电大股东李河君上周三（22日）在场外增持公司约0.78%股权，涉资约16.85亿港元。
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