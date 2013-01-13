《一周经济焦点》美国经济对濒临财政悬崖渐渐习以为常

欧元区的持续平稳之势亦助力股市,尽管周二即将公布的德国2012年国内生产总值(GDP)数据将提醒人们,该地区经济仍萎靡不振.

德国经济部上周五表示,德国第四季经济表现下滑,因欧洲需求疲软,工业减少生产.

在一天前的一场新闻发布会上,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,他预计欧元区经济增长今年晚些时候将复苏.但他排除了提前结束该央行危机应对政策举措的可能性,还警告称风险仍偏向下档.

美银美林首席美国分析师Ethan Harris称,欧洲的情况像美国一样,投资者似乎已经习惯了政策的高度不确定性.

Harris在报告中称,欧洲方面,所面临的不确定性可能不仅仅是威胁要把希腊赶出欧元区,而是真的迫使希腊退出;对美国来说,这意味着可能不仅仅是威胁要违反债务上限,而且确实会这么做.

Harris预计,只要这样的极端事件不发生,信心就将呈现周期性波动,但不会酿成严重的危机.(完)