《一周经济焦点》美联储会继续等待就业市场大幅改善

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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**汇率摩擦,但不是战争**
国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)上周表示货币战争的说法言过其实,并称各国应采取适当的政策使经济重回正轨,汇率相应也会受到影响.
然而McWilliams表示,问题在于各国很难认同不爆发货币战争.
例如德国总理梅克尔上周表达了德国对日本可能企图故意削弱日圆,从而提高其出口产品竞争力的忧虑.
McWilliams说道,"所以我们会看到一段时期内波动剧烈,之后有关各国将达成某种协议."
本周欧元区经济数据面相对平静,其中包括货币供应数据和欧盟执委会公布的信心调查,市场关注的焦点可能还是欧元.
美联储和日本央行均在扩充资产负债表规模,欧洲央行开始回笼去年向银行业者提供的部分紧急贷款.
欧洲央行周五称,银行业者将提前偿还1,370亿欧元廉价资金.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)对路透表示,"我不确定欧元目前是否过强,但可以肯定的是,我们不愿看到竞争性货币贬值,这将对欧元有负面影响."(完)
(翻译 张荻; 审校 李爽)
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