《一周经济焦点》欧洲疲弱经济或需进一步政策刺激，中国状况相对良好

路透调查显示，上个月非农就业岗位数量料将新增16万个，与1月增加15.7万个基本持平。但失业率仍持稳于7.9%。

这远高于美联储6.5%的目标水平。此外许多分析师预期，如果不停止削减联邦支出就会增加财政压力，给今年余下时间经济成长带来0.5%的拖累。

但尽管如此，High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O’Sullivan相信，美联储超宽松政策开始愈发奏效只是时间早晚的问题。

他表示，鉴于人口老龄化令就业参与率长期下降，就业增长的强劲势头已足以降低失业率。

“就我们对就业市场的观察来看，在货币刺激政策和财政政策的拖累这二者之间的较量中，美联储会胜出，”O’Sullivan说。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)