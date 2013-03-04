《一周经济焦点》欧洲疲弱经济或需进一步政策刺激，中国状况相对良好

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透调查显示，上个月非农就业岗位数量料将新增16万个，与1月增加15.7万个基本持平。但失业率仍持稳于7.9%。
这远高于美联储6.5%的目标水平。此外许多分析师预期，如果不停止削减联邦支出就会增加财政压力，给今年余下时间经济成长带来0.5%的拖累。
但尽管如此，High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O’Sullivan相信，美联储超宽松政策开始愈发奏效只是时间早晚的问题。
他表示，鉴于人口老龄化令就业参与率长期下降，就业增长的强劲势头已足以降低失业率。
“就我们对就业市场的观察来看，在货币刺激政策和财政政策的拖累这二者之间的较量中，美联储会胜出，”O’Sullivan说。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。