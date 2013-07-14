《一周经济焦点》美联储政策疑虑及中国经济成长减速恐冲击新兴国家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
国际货币基金组织(IMF)上周调降2013年全球经济成长预估至3.1%。美国经济谘商会首席经济学家Bart van Ark称，这低于潜在水平1-1.5个百分点。
尽管比照平均水平，美国经济复苏之势疲弱，但正在站稳脚跟，6月房屋开工和零售销售数据亦可能会展现出这一趋势。
van Ark称，“美联储的政策或许适合美国。但问题在于是否也适合全球其他经济体。”
“能否撤掉央行提供给的生命支持并转入康复阶段？一些经济体是否对此做好了准备，我认为是非常值得怀疑的。在这方面，最大的风险是新兴市场，”他补充到。
资本外流位列风险榜榜首。上周印尼和巴西上调了利率；印度收紧了衍生品交易规则，因为卢比挫至纪录低位；土耳其央行大举抛售美元，来支撑里拉的汇率。
伦敦一家研究公司--Lombard Street Research的分析师Brian Reading称，大宗商品价格下跌，以及发达经济体的最终需求疲软，亦令人担忧。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。