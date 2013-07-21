《一周经济焦点》欧元区形势或依旧低迷，日本和英国状态则料好转

那将使得致力于终结近20年来通缩局面的日本央行信心倍增。该央行正在大举买入债券，从而努力在两年内实现2%的通胀率。

即便日央行取得成功，日本也面临重陷低成长老路的风险，除非首相安倍晋三能够为经济引入竞争并颠覆旧有的无效率经营方式，让经济焕发勃勃生机。

“因此，稳步实施政府成长战略可能是中期内将日本经济拉出通缩的关键因素，”野村证券日本首席分析师Tomo Kinoshita在一份报告中称。