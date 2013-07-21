《一周经济焦点》欧元区形势或依旧低迷，日本和英国状态则料好转

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
那将使得致力于终结近20年来通缩局面的日本央行信心倍增。该央行正在大举买入债券，从而努力在两年内实现2%的通胀率。
即便日央行取得成功，日本也面临重陷低成长老路的风险，除非首相安倍晋三能够为经济引入竞争并颠覆旧有的无效率经营方式，让经济焕发勃勃生机。
“因此，稳步实施政府成长战略可能是中期内将日本经济拉出通缩的关键因素，”野村证券日本首席分析师Tomo Kinoshita在一份报告中称。
他认为，未来六个月将是检验安倍经济学的试金石。(完) (编译 李爽/兰秀娟/白云/石冠兰 审校 徐文焰/张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。