《一周经济焦点》欧美三家主要央行料均将重申长期内维持低利率

不过，考虑到欧元区6月失业率仍维持在12.2%的纪录高位，且通胀率预计在低于目标水准的1.6%，欧洲央行总裁德拉吉可能会重申，利率将在很长时期内维持在当前水平或更低。

大和资本市场驻伦敦的分析师Grant Lewis预计，欧洲央行不会再次调降目前处于记录低点0.5%的指标利率，但他称央行未来更有可能降息而非升息。

“要记住，通胀率仍非常之低，而且经济面临的风险明显偏向下行，”Lewis指出。他称欧元区上周发布的银行业放贷数据十分糟糕。“当局出台更多刺激措施的必要性可能大幅增强。”

在路透访问的70名分析师中，只有四分之一预期欧洲央行会再次降息，仅有一名分析师认为该央行将在本周采取行动。

英国央行预计也将坚定维持政策不变，不过可能会再次发布温和的声明。该央行将于8月7日公布下一份季度通胀报告。

此次利率会议将让英国央行新任总裁卡尼有机会阐明，在该央行减少购买债券并开始考虑何时可能调升处于纪录低点的利率之前，必须要满足哪些条件。

外界希望，该央行承诺很长时间以后才会升息，便可足以扶助刚刚萌芽的经济复苏。

“首先，他们将把前瞻性指引看作是进一步的刺激举措，不管他们会设定什么样的中间目标，”Lewis说。(完)