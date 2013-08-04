《一周经济焦点》中国经济现状是在政府双重意愿下的换挡减速，而非急刹车

标题新闻：摩根大通分析师预计美联储在明年初开始缩减资产负债表，持续至2024年初
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* 中国政府希望经济放缓可控
* 澳洲将降息，因中国需求推动的矿业荣景终结
* 英国央行将加入“前瞻性指引”俱乐部
全球经济记者 魏伦
路透伦敦8月4日 - 中国月度经济数据可能能够证实，中国经济仍在换挡减速中，但不会出现急刹车。
中国政府是在走平衡木。
中国领导层通过微调政策帮助各个行业提高效率，决心实现年增长7.5%的目标。但为摆脱经济对于信贷驱动型投资的依赖，他们也愿意接受经济在一定程度上放慢脚步。
上周两组好坏不一的制造业数据就反映出这样的情况。汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)下降，而许多经济学家推崇的官方制造业PMI则上升。
渣打银行驻香港分析师Stephen Green指出，“现在的感觉是，形势似在趋弱而非企稳。但PMI数据表明，中国经济并没有崩溃。”
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* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)