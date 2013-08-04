《一周经济焦点》中国经济现状是在政府双重意愿下的换挡减速，而非急刹车

* 中国政府希望经济放缓可控

* 澳洲将降息，因中国需求推动的矿业荣景终结

* 英国央行将加入“前瞻性指引”俱乐部

全球经济记者 魏伦

路透伦敦8月4日 - 中国月度经济数据可能能够证实，中国经济仍在换挡减速中，但不会出现急刹车。

中国政府是在走平衡木。

中国领导层通过微调政策帮助各个行业提高效率，决心实现年增长7.5%的目标。但为摆脱经济对于信贷驱动型投资的依赖，他们也愿意接受经济在一定程度上放慢脚步。

上周两组好坏不一的制造业数据就反映出这样的情况。汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)下降，而许多经济学家推崇的官方制造业PMI则上升。

渣打银行驻香港分析师Stephen Green指出，“现在的感觉是，形势似在趋弱而非企稳。但PMI数据表明，中国经济并没有崩溃。”