《一周经济焦点》在欧洲寻找全球经济更强劲反弹的迹象

此番言论引发了金融市场的剧烈反应，如同意外的事实性货币紧缩一样，政府公债收益率(殖利率)上升，美元在6月下半月大幅升值。

联储官员此后出言变得更为谨慎。

欧洲央行总裁德拉吉也引以为戒，没有阐述有关在“相当长的一段时间内”维持低利率的意向。

Moody's Analytics分析师Zandi表示，前瞻性指引将对巩固欧洲经济复苏至关重要。

“我认为，英国央行采取与美联储类似的失业率门槛是恰当之举，欧洲央行最终会这样做。我认为德拉吉要象英国央行总裁卡尼一样采取类似的举措有难度，但他最终会这样做，只是时间上会晚一些。”(完)