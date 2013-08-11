《一周经济焦点》在欧洲寻找全球经济更强劲反弹的迹象

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走跌，美攻打叙利亚带动避险需求
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
此番言论引发了金融市场的剧烈反应，如同意外的事实性货币紧缩一样，政府公债收益率(殖利率)上升，美元在6月下半月大幅升值。
联储官员此后出言变得更为谨慎。
欧洲央行总裁德拉吉也引以为戒，没有阐述有关在“相当长的一段时间内”维持低利率的意向。
Moody's Analytics分析师Zandi表示，前瞻性指引将对巩固欧洲经济复苏至关重要。
“我认为，英国央行采取与美联储类似的失业率门槛是恰当之举，欧洲央行最终会这样做。我认为德拉吉要象英国央行总裁卡尼一样采取类似的举措有难度，但他最终会这样做，只是时间上会晚一些。”(完)
(翻译 徐文焰/张荻 审校 张涛)
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。