《一周经济焦点》美联储会议记录与欧元区企业调查将帮助判断经济前景

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
汇丰中国8月制造业PMI报告或将证实，尽管该数据仍处于50以下，但中国经济正从年初的低谷回升。
活跃在中国的私募股权投资人兼基金经理柯凯思(Ken Courtis)称，对于中国所面临风险，尤其是房地产行业崩溃风险的担忧有些过度。
柯凯思指出，他对中国整体上仍抱有信心，这当然是与欧元区二线国家或印度与俄罗斯等国家相比。他曾任高盛亚洲副主席。
“如果我必须为这些国家排名的话，中国的位置会更接近榜首，”他说。(完)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。