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货币新闻 | 2013年 8月 19日 星期一 07:25 BJT

《一周经济焦点》美联储会议记录与欧元区企业调查将帮助判断经济前景

汇丰中国8月制造业PMI报告或将证实，尽管该数据仍处于50以下，但中国经济正从年初的低谷回升。

活跃在中国的私募股权投资人兼基金经理柯凯思(Ken Courtis)称，对于中国所面临风险，尤其是房地产行业崩溃风险的担忧有些过度。

柯凯思指出，他对中国整体上仍抱有信心，这当然是与欧元区二线国家或印度与俄罗斯等国家相比。他曾任高盛亚洲副主席。

“如果我必须为这些国家排名的话，中国的位置会更接近榜首，”他说。(完)
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