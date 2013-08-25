《一周经济焦点》数据料显示经济增强，给美联储缩减刺激提供条件

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上周五的数据显示德国第二季GDP较前季成长0.7%，国内需求为主要推动因素，同时企业支出反弹。巴克莱的Thomas Harjes表示，他预期德国经济2014年将保持2%的潜在增长年率。
“企业资本投资应该会继续温和回升，除非欧元区危机再度加剧，或者全球需求，尤其是中国需求，比预期疲弱得多，”Harjes在报告中指出。
中国数据实际上最近有所改善，分析师预计中国官方制造业采购经理人指数(PMI)从50.3升至50.5。该数据定于9月1日公布。
这对于中国的新兴市场久贸易伙伴是好消息。由于经济成长疑虑，以及美联储即将停印更多美元，印度、巴西和印尼等国的货币下挫。这开启了一种负面反馈循环，贝南克应该切记。
伦敦Ashburton的宏观分析师Derry Pickford表示，投资者可能低估了新兴市场问题会给欧美企业获利造成的潜在冲击。
“个别新兴市场国家问题，与缩减刺激措施的传言同时发生，对于新兴市场来说，形成了完美风暴，”他说。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。