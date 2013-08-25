《一周经济焦点》数据料显示经济增强，给美联储缩减刺激提供条件

上周五的数据显示德国第二季GDP较前季成长0.7%，国内需求为主要推动因素，同时企业支出反弹。巴克莱的Thomas Harjes表示，他预期德国经济2014年将保持2%的潜在增长年率。

“企业资本投资应该会继续温和回升，除非欧元区危机再度加剧，或者全球需求，尤其是中国需求，比预期疲弱得多，”Harjes在报告中指出。

中国数据实际上最近有所改善，分析师预计中国官方制造业采购经理人指数(PMI)从50.3升至50.5。该数据定于9月1日公布。

这对于中国的新兴市场久贸易伙伴是好消息。由于经济成长疑虑，以及美联储即将停印更多美元，印度、巴西和印尼等国的货币下挫。这开启了一种负面反馈循环，贝南克应该切记。

伦敦Ashburton的宏观分析师Derry Pickford表示，投资者可能低估了新兴市场问题会给欧美企业获利造成的潜在冲击。

“个别新兴市场国家问题，与缩减刺激措施的传言同时发生，对于新兴市场来说，形成了完美风暴，”他说。(完)