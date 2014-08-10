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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 07:17 BJT

《一周经济焦点》关注欧元区GDP，乌克兰和伊拉克局势打压全球人气

中国方面，工业生产数据让人们能够一窥第三季经济表现，此前政府通过定向下调存款准备金率来刺激银行对企业的放贷。

由于政府扩大铁路和公共住房建设，中国第二季经济增速小幅加快至7.5%。

但尽管部分地区放松购房限制，房价仍表现低迷，以及地方政府债台高筑，都给经济成长带来阻力。

分析师认为，要想使经济持续以政府期望的速度成长，则需在长期内深化改革，包括改革大型国企。

与此同时，欧元区仍是全球经济的软肋。

欧洲央行(ECB)上周暗示，如果欧元区经济形势恶化，则准备增加发钞并购债。该央行过去已多次承诺将采取行动。

欧洲央行总裁德拉吉强调，虽然美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备踏上另一条政策路线，但这并不会阻止他采取此类行动。

不过，在美联储将收紧政策的前景笼罩之下，仅靠德拉吉的言论可能还难以消除投资者的不安。

“货币政策还从来没有比现在还宽松过，”咨询公司Capital Economics的分析师Paul Dales称。

“你必须让一切回归正常。但没人真的清楚该怎么做，因为以前谁都没遇到过这种情况。”(完) (编译 杜明霞/李婷仪/王丽鑫/许娜；审校 张涛/徐文焰)
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