《一周经济焦点》关注欧元区GDP，乌克兰和伊拉克局势打压全球人气

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
中国方面，工业生产数据让人们能够一窥第三季经济表现，此前政府通过定向下调存款准备金率来刺激银行对企业的放贷。
由于政府扩大铁路和公共住房建设，中国第二季经济增速小幅加快至7.5%。
但尽管部分地区放松购房限制，房价仍表现低迷，以及地方政府债台高筑，都给经济成长带来阻力。
分析师认为，要想使经济持续以政府期望的速度成长，则需在长期内深化改革，包括改革大型国企。
与此同时，欧元区仍是全球经济的软肋。
欧洲央行(ECB)上周暗示，如果欧元区经济形势恶化，则准备增加发钞并购债。该央行过去已多次承诺将采取行动。
欧洲央行总裁德拉吉强调，虽然美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备踏上另一条政策路线，但这并不会阻止他采取此类行动。
不过，在美联储将收紧政策的前景笼罩之下，仅靠德拉吉的言论可能还难以消除投资者的不安。
“货币政策还从来没有比现在还宽松过，”咨询公司Capital Economics的分析师Paul Dales称。
“你必须让一切回归正常。但没人真的清楚该怎么做，因为以前谁都没遇到过这种情况。”(完) (编译 杜明霞/李婷仪/王丽鑫/许娜；审校 张涛/徐文焰)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨