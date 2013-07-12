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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:21 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透对美英和欧元区经济前景的最新调查****

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路透已公布对美国、欧元区、英国的最新经济前景调查，总计有约250位分析师在调查进行期间提供了

预估及看法。路透下周将公布对包括中国在内的主要亚洲经济体的经济前景调查。

------------------------------------主要新闻--------------------------------

> 路透调查：美国失业率料稳步下降，美联储宽松政策退出计划为瞩目焦点

> 路透调查：英国央行政策指导料与失业指标挂钩

> 路透调查：法国经济复苏乏力，明年第二季失业率料追平纪录高位

> 路透调查：金融体系及青年失业问题为欧元区经济最大威胁

> 路透调查：意大利经济增长和债务前景恶化，今年料萎缩1.8%

> 路透调查：德国第二季GDP料成长0.6%，但之后增速将再度放缓

------------------------------------其他消息--------------------------------

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