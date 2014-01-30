28个省份确定今年经济增长目标 下调GDP增速成主基调-人民日报

路透北京1月30日 -中国人民日报周四报导称，目前公布今年经济增长目标的28个省份中降速成为主基调，相比2013年，只有广东省调高了0.5个百分点。专家称，过去一味关注高增速带来不少副作用，今后将把发展的导向转到效益和质量上来。

报导援引专家并表示，当前中国已全面进入经济增长换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，地方政府权衡经济发展与要素资源制约后做出的主动调控，为转方式、调结构留出了必要空间。

过去几年，中国各地过快的经济增长过程中，存在过度依赖增加投资、产能低层次扩张以及区域之间、城乡之间发展不协调、不平衡的问题，带来不少副作用。

“这是一个换挡的速度，也是预期性、有弹性的速度。”报导援引民盟吉林省经济委员会委员王连忠认为，2014年吉林省经济增长目标是立足现实，并与中央总的宏观调控政策相一致，这点也是很多省份的共同思路。

相比2013年，今年明确增速目标的28个省份大部分微降了预期目标。北京等省市下调0.5个百分点，甘肃等9个省份下调1个百分点；内蒙古、吉林分别下调到到9%和8%。只有广东省预期增长目标调高了0.5个百分点，也是其自2012年以来首次调高GDP增长目标。

广东省社科院竞争力研究中心丁力认为，去年广东省经济实际增速为8.5%。今年的经济增速目标定在去年的实际增长速度上，是比较积极的也是比较稳妥的。广东省综合改革发展研究院副院长彭澎表示，广东经济将受到目前国际出口形势有所好转的有利影响，粤东西北发展的投资拉动效果明显。

而各地降增速的举动亦与地方官员政绩考核不再简单“以GDP论英雄”密切相关。去年中组部印发的有关通知，明确不能仅仅把地区生产总值及增长率作为地方官员考核评价政绩的主要指标，不能搞地区生产总值及增长率排名。 （完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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