徐绍史：今年增速不能滑出7.5%左右

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
* 下限是经济增速不能滑落7.5%左右
* 上限是通胀不能超过3.5%左右
* 财政、金融有风险，房地产存隐患
* 有信心实现今年经济增长的预期目标
路透北京3月5日 -国家发改委主任徐绍史周三表示，今年经济形势比较复杂，若出现下行趋势就应果断调控；下限是经济不能滑出7.5%左右，城镇新增就业不能少于1,000万。
他在“两会”期间的发改委记者会上并称，今年经济运行的上限是通胀不能超过3.5%左右；今年价格改革难度也比较大，因即要保持物价总体稳定、保障居民基本需求，还要推进价格体制改革。
“经济发生波动的时候，要想办法使经济保持稳定，经济出现下行趋势的时候，就应该果断地予以调控，”他说。
徐绍史指出，中国经济面临的一些突出问题就是经济回升的动力还不够足，部分产业产能过剩，财政、金融潜在风险不容忽视，房地产领域还存在风险隐患。
“不管怎么说，经济运行的基本面没有改变。我觉得经济增速的小幅波动都是正常的，也是符合经济规律的，”他在谈及今年前两月PMI持续回落、日均发电量增幅亦有小幅回落的现象时说。
他并解释称，经分析比较后发现，PMI回落跟春节假期有比较大的关系，发电量又和今年的冬天气温比较高也有一定的关系，而且这些指标和去年同期基数比较高也有关系。
“实际上到2020年实现全面建设小康社会，只要有7%的增长速度就可以了，”徐绍史说，中国不追求高速度，但也不能让经济增长滑出底线，需要为调结构、促改革创造良好条件。
他表示，中央正在对改革进行总体设计，今年考虑要在行政体制和完善市场体系、国有企业、财税和金融体制、城乡一体化、以及生态文明等重点领域改革争取有新的突破。
展望未来，他用简单八个字形容：“开局良好，前景更好”；他表示，中国完全有条件、有能力、有信心实现今年经济增长的预期目标。
中国全国人大会议稍早开幕，政府工作报告提出保持经济运行在合理区间，2014年经济增长和通胀目标与上年一致，分别确定在7.5%左右和3.5%左右，计划城镇新增就业1,000万人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内。
“7.5%左右是一个经济增长的预期目标，是弹性的、引导性的，各地应根据自身实际，合理确定增长速度，”发改委在提交全国人大的报告中称。
中国2013年GDP增长7.7%，CPI上涨2.6%，M2增长13.6%，进出口总值增长7.6%。而新公布的中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点，表明中国经济增长动能依然偏弱。（完）
(发稿 李文科；撰写 乔艳红；审校 黄凯)
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