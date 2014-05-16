二季度经济有下行惯性 但全年增长7.5%目标可望实现--发改委专家

路透北京5月16日 -中国今年以来宏观经济指标持续走弱，对此国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，经济预计仍会有段时间的惯性下行，但综合诸多先行指标看，也有积极变化，全年增长7.5%的目标差不多能实现。

在国新办周五举行的吹风会上，当被问及如何看待4月用电量同比增速的明显下降，陈东琪表示有诸多指标衡量经济运行趋势，尽管用电量数据不理想，但港口吞吐量、采购经理人指数（PMI）等均有回升，显现拐点信号。

而且用电量要一分为二的看，其下行既有总景气度没有恢复的原因，也有经济结构渐渐变化的原因：服务业增长贡献增加，工业中的原材料工业、采掘工业、原材料初加工工业贡献在降低。他预计随着景气度好转，用电指标一段时间后会恢复到正常轨道。

“二季度从主要信号指标看，（经济）下行还有一定压力、惯性，但下行中出现一些积极变化，在一定时滞后，经济可能会比悲观预期者好一些。“他预计中央7.5%的目标差不多能实现。

他认为，中国的现实是”依然有增长，而且是较快的增长“。经济增长的战略机遇期还没有消失，增长的潜在因素包括，城镇化、工业化（特别是中西部）等继续深化，消费水平提升带来的内需扩大，信息、服务消费的发展等。

而在政策方面，当前的微刺激比较能反映预调微调、适时适度调节的特点，也符合经济缓慢减速的形势需要；有助于防范风险，也留出调结构的空间，给企业地方政府市场主体主动创新的压力。

发改委宏观经济研究院经济研究所副所长宋立在同一场合表示，一些人士对4月的数据解读过于悲观，扣除通胀因素的消费实际在回升，外需趋稳，投资虽然下行但结构趋于优化，这主要体现在投资中的新建增加、改建扩建减少，制造业、基建投资持稳，仅有房地产在下滑。

而房地产的风险也有所夸大，他认为目前房地产市场处于阶段性均衡状态，由于城市化远未完成，刚需没有释放完，房价也仅是阶段性调整，不会出现大的趋势性下降。

本周公布的中国4月工业、投资和消费均逊预期，其中1-4月固定资产投资同比增长17.3%，不仅低于预估中值的增长17.7%，且创下为统计局公布不含农户的固定资产投资数据以来（2009年）的纪录低点。房地产投资同比增速亦继续回落。

国家能源局则在周四称，4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增长4.6%。该增速较3月的7.2%放缓。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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