李克强：有信心实现今年7.5%的增长目标

路透伦敦6月16日 - 中国总理李克强周一表示，中国今年有信心实现7.5%的增长目标，并称政府已经准备好调整政策来确保达成这一目标。

在访问伦敦前夜，李克强在为英国泰晤士报撰写的文章中称，中国经济增速放缓是正常的，并不构成问题。

“中国经济需要以适当速度增长，今年预计将增长7.5%左右，”他写道，“这个速度慢于以往，不过是正常的。”

“尽管下行压力巨大，中国经济仍在稳步向前。我们将继续在必要时进行提前和温和调整。我们充分准备好了排除各种风险，有信心实现今年的增长目标。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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