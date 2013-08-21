经济低增长及奥巴马医疗法案成本促使企业选择兼职雇员

路透华盛顿8月21日 - 美国企业招聘增速强劲。但唯一的问题在于，今年近100万个新增岗位中有四分之三为兼职，而且许多为低薪岗位。

招聘和薪资公司高管表示，国内外经济增长乏力，企业也担心奥巴马总统推行的医疗法案将增加成本，这是他们不愿增加全职雇员的原因。

企业主称兼职雇员给予企业灵活性。如果经济好转，他们可以很快提供全职岗位。如果订单减少，他们也知道成本处于掌控之下。此外，还能帮助企业控制奥巴马医疗法案可能带来的成本。

这可能成为一个恶性循环，由于新雇员主要在薪资较低的零售和餐饮服务业工作，他们不拥有可支配收入来推动商品和服务需求增长。

不过，部分分析师认为，随着经济增强及企业对奥巴马医疗法案的影响更加确定之后，企业依赖兼职员工的势头将会减退。

数家招聘公司的高管告诉路透，企业要求招聘兼职员工，经常提到的一个因素是奥巴马医疗法案。 该法案要求全职雇员在50人及以上的企业提供医疗保险，否则将面临罚款。他们还称，虽然当局决定把该法案推迟到2015年再实施，但这对企业主的招聘决定影响甚微。

“我们和其他企业招聘兼职员工，是因为我们不知道招聘全职员工的成本会是多少，”招聘机构Cornerstone Search Group创始人Steven Raz表示。“我们采取谨慎态度。”

Raz称，2012年底他公司的兼职岗位开始增加，而且这种趋势在今年年初变得更甚。他估计，公司的兼职岗位将较去年增加10-15%。

其他招聘公司也注意到了这种变化。

“他们将部分全职岗位暂停开放，而是雇佣兼职员工，这样可不必支付福利费，”Client Staffing Solutions的Darin Hovendick称，“有太多的不确定性。当不知道最终成本的时候，的确很难制定预算。”

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**谨慎策略**

奥巴马医改推迟了制定雇主为员工支付保费的内容，“造成了更多困惑，”科技招聘机构Kavaliro的执行合伙人Bill Peppler称，“当我们与客户讨论时，我仍感觉大家都对这个没把握。”

奥巴马医改似乎对中小型企业雇佣决策的影响最大。尽管小企业岗位在经济体中占有较小比重，但仍是新增岗位的重要来源。

据人事及薪资主管表示，一些企业把员工总数维持在50人以下，其他则是将一周工时降低至30小时以下，以此来避免向雇员提供医保。

根据奥巴马医改方案，一周工作30个小时或以上的员工则被视为全职。或许正由于企业努力降低雇员工时，7月的周平均工时降到了六个月低点。

“由于机构和企业减少了兼职员工的工作时间，他们仍需要替代损失的产能，因此出来招聘更多的兼职员工，”CBIZ Payroll总裁Philip Noftsinger称，该公司管理着5,000多家小企业的员工工资。

一些大公司也愈发依靠兼职员工了。

沃尔玛(WMT.N)增聘了更多兼职员工，尽管该公司声称此举是为了确保店铺忙碌时段有足够人员而非为了削减成本。

公司发言人Kory Lundberg称，沃尔玛每年将大约7.5万名员工从兼职转为全职，今年也是如此。

上周从零售商Forever 21泄露的一份备忘录显示，该公司将大量全职员工转为每周工作不到29.5小时的岗位，正好处于奥巴马医改的门槛之下。

该公司在一份声明中表示，此举近会对美国店铺员工不到1%的人产生影响，是为了让员工更好地完成销售任务，而不是为了降低成本。

一些公立学校董事会和加州长滩市等地方政府，也在降低工作时间。

“30与40个小时时长的差别可能决定着每月能否量入为出，”智库经济政策研究所的资深分析师Heidi Shierholz表示。

“这会降低美国家庭的生活水平，意味着用于支付商品和服务的收入减少，而这不利于经济发展。”

**经济疲弱也是原因之一**

奥巴马的医改不是唯一因素。兼职岗位招聘激增，也反映了经济很难维持像样的增速。

经济形势不好，使得像Jason Holstine这样的企业主不愿招聘全职员工。Holstine在马里兰卅巴尔的摩有一家建筑用品店。

他说，政府预算政策比医改更让他感觉担心。之前美国的全面减支措施导致联邦政府暂时休假，已经导致他的一些客户推迟了房屋改建。

“我们仍处在一个短期未来不容易预测的环境下，而且现金还是非常紧缺，”他表示，“我们之前一直很灵便，现在也不得不采取更多反应。使用兼职人员给了我们更多灵活性。”

旧金山联储上个月发布报告称，围绕财政和监管政策的不确定性，已经使美国失业率在去年底比应有水平高了1.3个百分点。2012年12月失业率在7.8%，之后已经降至7.4%。

“由于政策的不确定性，2012年就业岗位比应有的水平少了200万个，”乔治梅森大学的高级研究院Keith Hall表示。

分析师和招聘公司谨慎乐观地认为，等到经济在今年下半年和明年重新开始加快，兼职招聘与低薪环境的趋势会逐渐消退。

但那些已经习惯了在员工较少的情况下运作的企业，也许不会急于改变做法。金融分析企业Sageworks的研究发现，私人企业每位雇员平均创造的利润在2012年跳涨到18,000美元以上，2009年大约在14,000美元。

“私人雇主要么能在减少人员的情况下增加利润，要么能不增加人手却有更多利润，”Sageworks的分析师Libby Bierman表示，“衰退期间企业能学到的教训就是轻装上阵。”(完)

(编译 李春喜/王翔琼/石冠兰/隋芬; 审校 隋芬/艾茂林)

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