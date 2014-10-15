基金经理对经济成长和股市看法为两年来最悲观--美银美林

路透伦敦10月14日 - 周二公布的美银美林10月调查结果表明，正当全球基金经理人作出调整，以适应各国央行不断削减刺激的形势，他们对世界经济成长和股市看法却达到两年来最悲观。

调查显示，基金经理人的风险厌恶情绪大增，股票配比高于基准的比重从9月的47%大幅下降至34%。

这是两年来最低水准，反映了经济环境日趋恶化：净32%的受访者认为明年全球经济将走强，较9月调查时低逾20个百分点，也是两年低位。

“投资者忧虑美国将很快结束量化宽松政策，因而对全球经济和企业获利前景不太有信心，”美银美林称。

调查显示，净18%的基金经理人认为货币政策过于宽松，为2012年8月以来最低。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月将结束其购债举措。

受访者还认为，财政政策过于束缚经济。

本次调查进行的时间为10月3-9日，期间访问了220位基金经理，其管理资产总计达6,400亿美元。调查显示波动率和不确定性大增，令全球金融市场在最近几周惊慌不已。

今年迄今美国、英国、日本及德国的主要股市呈跌势，指标公债收益率重挫。

基金经理对债券资产配比提高至七个月高位，债券净持仓低于基准的受访者比重为53%，9月时为60%。

总体来说，较之债券，基金经理仍然更看好股票，但两者差距正快速缩小。基金经理亦将现金配比从4.6%上调至4.9%。

**基金经理人看多美元**

该调查显示，基金经理人对美元升值押注最多，有43%“看多”美元。

基金经理人并将新兴市场股票配比降至低于基准，为五个月来首见；大宗商品投资低配的经理人比重增至20%，对这类资产的配比为六个月来最低。

从地区来看，美股配比升至14个月高位，日股配比升至10个月高位，因投资人规避欧洲日益恶化的情况。

由于欧元区经济前景明显恶化，对欧元区股票的配置降至15个月低位，只有净4%的经理人配置高于基准。有净16%受访者预期欧洲经济未来一年会出现成长，但上个月则有净45%。

有超过四分之一的受访者表示，他们认为欧洲央行将不会推出购债量化宽松计划，一个月前这一比例是19%。(完)

(编译 于春红/戴素萍 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。