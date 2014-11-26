如果经济增速下滑过快 有必要出台政策托底--专家

路透北京11月26日 - 中国经济下行时政策何去何从？国务院发展研究中心副主任刘世锦认为，目前经济增速下行压力比较大，而经济增长质量总体表现不错。但如果增长下滑得过快，该刺激的还是要刺激。

他在周四召开的财经年会上表示，刺激政策本身是一个中性词，现在有点负面化了。刺激的目的是为了托底，不要让它下滑得过快，而不是为了提高。

“最近一两年的时间，在增长速度回落的同时，结构转型已经取得了转折性的变化，最重要的是消费前年已经超过投资，去年是有所反复，但是到今年保持了一个消费超过投资的态势。”刘世锦称。

他分析指出，去年第三产业的比重已经超过了第二产业。出口由过去20%以上的增长率降到了5-10%左右。要素投入、劳动力总量，这一两年已经开始下降等等。过去经常批评的中国以投资为主、工业为主，更重要的依靠外需的增长模式正在发生一个实质性的改变。

他认为，虽然财政金融风险在不少方面确实是在增大的，但是还没有到不可收拾的程度。如果放在一个经济转型的大背景下来看，其实结构调整，经济增长的质量总体上表现还是不错的。

为应对经济下行压力和缓解企业融资难融资贵的问题，中国央行上周五意外宣布降息，为逾两年来首次。

至于经济增长速度，他指出，过去保持高速增长的时候掩盖了很多问题，现在速度降下来以后，很多问题暴露出来了。

“就速度本身来讲，如果没有约束条件的话，速度肯定是越高越好，10%、15%，甚至20%，上去以后我们会更快的实现现代化的目标，问题是有约束条件的，最重要的是增长质量。”刘世锦称。

他认为，以质量指标来倒推速度指标，包括就业可实现、企业可盈利、财政可增收、民生可改善、风险可控制、资源环境可持续。和它相对应的速度就是一个好的速度。

他指出，从这个意义上讲，今后一两年防控风险应该引起高度的重视，应该把它放在更重要的位置。即使其它的指标难看一点，如果不出大的危机，不出大的风险，守住了底线就是很大的成功。

中国三季度GDP同比增速降至7.3%的五年半低点，10月工业同比增速时隔一个月再度滑落至8%下方，投资增速亦进一步放缓，都表明经济下滑压力依然很大。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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