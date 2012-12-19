全球经济:IIF称明年全球增长料缓慢,政治风险仍在

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月18日 - 国际金融研究所(IIF)周二警告称，意大利混乱和欧元区改革受阻等政治风险或拖累明年全球经济，并预计明年经济增长继续低迷。

IIF还指出，美国财政政策和中日关系紧张也可能拖累增长，不过新兴经济体的情况应能改善。

IIF预计明年全球经济增长2.7%，略高于今年2.5%的预估。一年前，IIF曾预计2013年全球经济增长3.7%。

“展望未来，禁不住要失望。全球经济，特别是成熟经济体，继续让我们非常失望。”IIF首席经济学家Philip Suttle称。

IIF在报告中指出，意大利选举的不确定性可能导致总理蒙蒂推进的结构性改革面临质疑。

“意大利政治不确定性可能引发欧元区紧张局势重燃，包括牵连西班牙。”IIF称。这可能导致意大利或西班牙要求救助，两国分别是欧元区第三和第四大经济体。

Suttle认为，西班牙本身仍存在风险，因持续的高失业率导致社会紧张不安。

IIF还认为，即将到来的德国选举或意味着欧元区改革进程放缓，因注意力转移至国内问题。

IIF表示对中国2013年经济强劲增长抱有信心，并认为其他新兴经济体增长力道也将增强。（完）