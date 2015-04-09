挪威登顶全球社会进步指数排行榜--研究人员

路透伦敦4月9日 （记者 Joseph D'Urso） - 研究人员周四称，贫困较不平等更加拖累“社会进步”。在他们发布的社会进步指数排行榜中，挪威名列第一，中非共和国垫底。

“社会进步指数”（SPI）考量医疗保健、教育、自由，并纳入食物、水和庇护所的获取能力。该指数对133个国家进行了排名，是GDP的替代指数之一。

2015年社会指数排行榜中，瑞典、瑞士和冰岛紧随挪威之后。中非共和国排名最末，之前依次是乍得、阿富汗和几内亚。

*GDP并非一切*

新西兰人均GDP为挪威的一半，是去年的冠军，今年则排名第五。鉴于挪威和新西兰巨大的财富差异，后者在社会进步方面大幅“领先”。

“GDP并非一切，”发布社会进步指数的Social Progress Imperative表示。哥斯达黎加排名在意大利之上，而人均GDP却只有后者的一半。

相对于各自的GDP来说，乌拉圭、毛里求斯和塞内加尔的社会进步指数也都比预期要高，而沙特阿拉伯、安哥拉和伊拉克却“逊于应有的表现”。

美国名列16，在医疗保健、高谋杀和自杀率等方面失分。英国排名11，德国14，日本15，法国21，巴西42，俄罗斯71，而中国在133个国家中名列109。

“各国必须投资于社会进步，而非仅仅投资于经济机构，要为经济增长打造适当的基础，”哈佛商学院教授、该指数发布组织的顾问Michael E.Porter说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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