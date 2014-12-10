缩小贫富差距有助于提振经济增长--OECD

路透巴黎12月9日 - 经合组织（OECD）周二称，各国政府缩小贫富差距的举措将有助于提振经济增长。

该组织在报告中称，收入高度不平等对经济增长有“负面且统计上的明显影响”。贫富差距扩大通常会掩盖除最富有群体以外其他群体收入普遍下降的情况。

“对经济增长最大的一个影响是，中下阶层和贫困家庭与社会其他阶层的差距扩大，”该组织在报告中写道。该报告基于发达和高度发达国家30年的调和数据。

“由此可知，缩小收入差距的政策应当不仅能推动完善社会成果，而还能推动经济持续增长。”

经合组织称，各国应当投资教育，通过税收及其他方式对财富进行再分配，以减少不平等现象。如果设计得当且得到很好落实，没有证据显示财富再分配政策会伤害经济增长。

该组织还称，2014年最发达国家的贫富差距触及30年的最高水平，这些国家人口中收入最高的10%人口的收入，是收入最低的10%人口的9.5倍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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