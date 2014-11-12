版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 10:50 BJT

日本经济：即使推迟上调消费税，政府仍能实现减赤目标--政府消息人士

路透东京11月12日 - 日本政府方面的消息人士称，即使明年推迟上调消费税，到2015/16财年政府仍然能将基本预算赤字较2010/11财年的水平减少一半。

消息人士告诉路透，政府原本计划通过上调消费税来实现财政目标，但企业获利反弹预计使税收增加。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐