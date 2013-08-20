版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 13:19 BJT

路透调查：日本今年可望循序复苏，明年中前日央行或加大放宽政策

据17位受访分析师的预估中值，日本央行有60%的机率会在2014年中以前进一步放宽货币政策。

调查显示，若日本央行再次放宽政策，可能会把资产购买规模扩大10兆(万亿)日圆，并专注于买进上市交易基金(ETF)。

根据日本央行4月宣布的新政策框架，该央行拟每年将基础货币扩大60-70兆日圆。

日本央行承诺每年买进公债50兆日圆，购买1兆日圆ETF以及300亿日圆房地产投资信托。(完) (编译 张若琪/于春红/王翔琼/隋芬; 审校 艾茂林/蔡美珍/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐