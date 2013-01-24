路透调查: 拉美国家2013年通胀将下滑,而巴西则仍为通胀所扰

路透圣保罗1月23日 - 路透调查显示,拉丁美洲决策官员将有更多的余裕拉抬经济成长,因为除巴西以外国家2013年的通胀率料较此前预估为低.

多数国家2013年经济成长预估大致维持不变,经济前景远较发达经济体为佳;秘鲁,智利及哥伦比亚在2013年及2014年经济成长率料均超过4%.

此外,对逾50家银行所作调查显示,继2012年末消费者物价意外疲软之后,分析师调降对墨西哥,秘鲁,哥伦比亚及智利今年底的12个月通胀预估.

这份调查突显多数拉美国家与巴西之间强烈的对比,巴西总统罗塞夫领导的政府及央行已积极采取行动以振兴经济,然迄今成效不彰.

巴西2013年通胀率料达5.6%,较10月类似的调查高0.2个百分点,连续第四年高于政府目标中值4.5%.

而墨西哥,秘鲁,哥伦比亚及智利等拉美国家今年通胀预估则下降0.1个百分点,今年底时通胀可望连续第二年低于目标中值.(完)