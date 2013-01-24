路透调查: 拉美国家2013年通胀将下滑,而巴西则仍为通胀所扰

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透圣保罗1月23日 - 路透调查显示,拉丁美洲决策官员将有更多的余裕拉抬经济成长,因为除巴西以外国家2013年的通胀率料较此前预估为低.
多数国家2013年经济成长预估大致维持不变,经济前景远较发达经济体为佳;秘鲁,智利及哥伦比亚在2013年及2014年经济成长率料均超过4%.
此外,对逾50家银行所作调查显示,继2012年末消费者物价意外疲软之后,分析师调降对墨西哥,秘鲁,哥伦比亚及智利今年底的12个月通胀预估.
这份调查突显多数拉美国家与巴西之间强烈的对比,巴西总统罗塞夫领导的政府及央行已积极采取行动以振兴经济,然迄今成效不彰.
巴西2013年通胀率料达5.6%,较10月类似的调查高0.2个百分点,连续第四年高于政府目标中值4.5%.
而墨西哥,秘鲁,哥伦比亚及智利等拉美国家今年通胀预估则下降0.1个百分点,今年底时通胀可望连续第二年低于目标中值.(完)
(编译 龚芳 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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