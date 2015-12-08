研究显示未来15年伦敦经济增速将快于纽约

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透伦敦12月7日 - 牛津经济研究院（Oxford Economics）周一发布的报告称，未来15年伦敦经济增速将快于纽约，因伦敦从全球经济增长中获益更多。
据牛津经济研究院预测，从现在起到2030年，伦敦经济将年均增长2.9%，高于纽约的2.6%。
“全球（经济）前景提供了从全球经济增长中获益的绝佳机会。”牛津经济研究院全球城市研究负责人何特（Richard Holt）表示。
何特称，伦敦是全球“最富弹性的城市”之一，这些城市的银行业与金融业成功带动了其他行业。但研究显示，纽约的消费者支出增速仍将在全球城市中居首。
除伦敦外，欧洲城市中仅有巴黎跻身该报告的10大增速最快城市榜单。巴黎同期增速预计为年均1.7%。
上海以5.2%的预估年均增速名列榜首，引领全球经济实力逐渐东移的潮流，中国的城市人口与劳动生产率增速超过欧洲。
到2030年，预计有8个欧洲城市将跌出以GDP计全球50大城市榜单，而中国将新增9个城市加入榜单，届时中国登榜城市将达17个。
此项研究还显示，从现在起到2030年，较小城市譬如非洲和印度的城市经济增速将快于东京等较大城市。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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