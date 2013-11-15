三中全会后中国经济中长线前景更为向好--霸菱

路透香港11月15日 -霸菱资产管理周五称，三中全会公报为中国长远的改革制定了蓝图，相信随着改革的推行，中长线而言中国经济有结构性上升的潜力。

霸菱香港中国基金投资经理罗莹称，会议最重要的内容是中国领导层决心大力推进中国进一步深化市场化改革、以便更好地满足当前形势需要，而市场重要性的上升有助于改善整体回报。

“长远而言，政府（尤其是地方政府）对经济的行政干预预计将会减少，这有利于私营行业的发展，而小政府的做法能够削弱政府官员对企业和地方发展的影响力，有助于减少官员的贪污腐败。”她说。

霸菱认为，政府设立了改善司法制度的目标，这不仅有助于解决长期以来经济、社会及法律不公的问题，还能更好地保障国有企业及私营企业中的整体财产权及少数股东权益，从而有助于降低了部份投资于中国市场的风险溢价。

尽管公报中出乎市场意料地并未强调国有企业改革问题，但霸菱认为，监管将会逐步放宽，市场将会更多地向私营企业开放。

“引入竞争、向非政府人士开放管理层职位以及对管理层适当的奖惩体制都能够提升国企的效率，有助于推动经济增长。”她并说，“此外，长远而言，一旦这些改革予以颁布，部份国企还可能参与并购活动，甚至出现管理层收购国企。”

霸菱认为，中国经济增长可能会继续出现波动，但不会低于目前的增长率，主要挑战在于维持经济的稳定增长以及推行结构性改革之间维持平衡。

近几个月来霸菱一直减持传统行业的持仓，并转而增持“新中国模式”行业，其中包括可再生能源（包括风电）、环保（包括废水处理及供水公司）等，并继续物色机会投资于与内需增长密切相关的领域，如旅游、教育及服务行业等等。此外亦选择性减持地产股获利，重申对互联网和医疗保健行业的投资信念。

罗莹称，三中全会落下帷幕并未为市场带来正面的即时反应，这是由于市场此前期望过高的缘故。不过中国股市的估值仍然处于较低水平，盈利增长能达到10%以上，相较过往水平及其他国家股市，仍然具有吸引力。

“而中国股市长期的疲软表现为我们带来了增持现有持仓或建立新持仓的良机。”她说。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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