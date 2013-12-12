香港《经济日报》：中经会谋改革 增长目标非焦点

（12月12日社评）

中央经济工作会议正召开，市传明年经济增长目标将降至7%，惹市场忧心。惟中央会否调低经济增长目标，非中经会最大重点，如何营造稳定环境落实改革，才是中央主要标的。

内地股市和港股昨更大跌，因市传正在北京召开的中央经济工作会议，会将经济增长目标由今年的7.5%，明年降至7%，市场遂忧内地经济放慢，惟市场恐对错焦。

此因今次中经会最重要的议程，应是落实与推展上月中共三中全会定出的一系列改革。这些改革势构成阵痛，中经会的攻坚点，应是要营造有利改革的稳定环境，相信中央有2个关注点。

其一，中央定2020年的国内生产总值，要较2010年翻一番、人均收入增至8800美元的目标。中央已多次表明，只要未来年均经济增长保持在约7%，已可达标。

其二，中央真正关键是保就业。李克强上月曾指，保经济增长的实质是保就业，中国不片面追求经济高增长，而要保证每年新增就业1000万人、城镇登记失业率维持在约4%，中国需要7.2%的经济增长。

中央并没迫切性追求高增长，就算明年内地实质经济增长稍减速，只要结果能保持在增长7.2%至7.5%之间，已足以维系经济。李克强更已明示，内地经济问题不能靠印钞解决。且经济增长若稍缓，反而更有利中央由上而下，营造经济先求质再求量的环境。

故无论中央是否会调低经济增长目标，但目标定在7%还是7.5%，对明年经济总量60多万亿元人民币的中国，增长略缓冲击有限。投资者更应重视的是中经会将着墨哪些改革，以及其对不同经济领域和产业的影响，才更能够准确捕捉中央的改革思路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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