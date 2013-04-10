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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 18:17 BJT

重发-全球经济：多数主要经济体增长提速，美国领先--OECD

不过，印度经济增长料将放缓。此外，俄罗斯、巴西和英国的领先指标则反映出这些国家的经济增长将徘徊在趋势水准附近。

OECD-33个成员国的月度领先指标从1月的100.4微升到2月的100.5，略高于长期均值100.0。

欧元区领先指标在过去一个月里也略有提升，2月报99.9，高于1月的99.7和去年10月的99.4。

2月法国领先指标报99.6，高于1月的99.5，表明法国经济不会进一步下滑。OECD还表示，德国经济增长正在提速。（完）

(编译 艾茂林/高琦 审校 王冠中)
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