北美和亚洲薪酬差距扩大幅度全球最大--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月4日 - 一项研究显示，金融危机以来，全球高级经理人和基层雇员的薪酬差距拉大，而北美和亚洲薪酬差距扩大的程度远高于欧洲。

全球管理咨询公司合益集团（Hay Group）进行的这项研究表明，2008年至2014年间，北美的薪酬差距增大了7.2%，而亚洲的薪酬差距攀升了12.5%。欧洲的幅度最小，仅增长了2.2%。

“尽管全球的薪酬差距平均都有上涨，但欧洲和美国的情况迥异，这部分归因于欧美雇佣惯例的不同，”合益集团咨询顾问Ben Frost说道。

合益集团的报告显示，欧洲许多公司全面降低薪酬，避免裁员；美国企业则存在更多裁员，并增加高级管理职位的薪酬，体现职责的增加。

2008年至2014年间，美国的薪酬差距扩大了10.6%，去年美国高管平均薪酬是基层岗位的四倍。

欧洲方面，英国的薪酬差距增加了5.3%，高管平均薪酬是基层岗位的3.3倍，而德国薪酬差距仅增加了0.3%，高管平均薪酬是基层岗位的2.8倍。

亚洲方面，中国增长了7.8%，至12.7倍；日本则增长了2.1%，至3.3倍。

合益集团称，薪酬差距拉大是因为基层岗位要么自动化程度增加，要么被转移到其他低工资国家。这些成本削减的措施导致对余下职位的竞争加剧，进而拉低薪酬。

相反，报告指出，高管薪酬却在上升，因高管需承担更多及更复杂的工作职责。

合益集团进行的这项研究涉及全球24,000个组织的逾1,600万名雇员的数据。(完)