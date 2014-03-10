《信报》：经济下行通胀回落 人行有「降准」空间

（3月10日社评）
中国国家统计局昨天公布二月份消费物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）。由于春节过后食品价格回调，使得二月份通胀率较前月下降，按年仅上升2%。不过，生产者价格指数降幅却进一步扩大，连续23个月负增长，制造业通缩情况再度恶化，显示今年第一季中国经济下行压力有增无减。
中国经济今年初开局并不顺利。制造业采购经理人指数（PMI）下跌，显示制造业扩张欲振乏力。如今二月份PPI降幅比预期大，虽然不排除当中与春节后企业生产开工不足有关，但同月发电和钢铁产量亦告回落，反映需求的确相当疲弱，短期无法乐观。
另据海关上周五公布的最新数据，二月份出口增长较一月份急跌20%。由于制造业PMI的新出口订单指数显着下降，二月份官方制造业PMI中，该分项指数更跌至48.2%，滑落至盛衰分界线之下，由此看来，第一季出口表现恐怕也难寄予厚望。
与此同时，经济放缓压力逐月加大，若情况恶化，政府今年定下经济增长和城镇新增就业1000万人以上的目标，有可能落空。
综合来看，目前制造业生产活动疲弱，PPI持续二十三个月负增长，在企业盈利能力不断受到削弱下，若利率水平高踞不下，势将进一步加大企业的资金和成本压力，对实体经济产生相当大的不利冲击。
事实上，当前中国经济内生动力不足，充其量只能激发相当疲弱的增长。因此，央行的货币政策看来有必要从中性偏紧转向偏松，以免经济大幅滑坡，损害结构调整和经济平稳转型的基础。目前通胀回落，无疑亦为央行提供了下调存款准备金率的政策空间。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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