悲观的尽头--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月19日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

我刚结束亚洲区国际机构法人的拜访行程，市场充斥着负面看法，而我已不记得市场信心几时如此低迷过了。

法人们最大的担忧在於，近期中国经济成长率陡降，以及美国面临财务悬崖（fiscal cliff）的危机。此外，美国劳动市场的数据恶劣，再加上新加坡公布自二ＯＯ八年金融危机以来首次GDP负成长率。种种现象显示总体环境的黑暗面，但这或许不是坏事。

当所有人都抱持悲观看法时，往往就是市场的底部。假若每个人都看空，而且又都是理性投资人，他们早就出清持股，或是卖股票换债券了。当然，事态不尽然会如此发展，如果上述情况成立，那麽根本不会再有卖压，股市也就落底。

再者，随着股市走稳，部分资金会开始进场，带动股价微幅上扬，投资人包括自信的专家，将会被迫慢慢重回市场，进而带动市场缓步攀升。

透过大型资料库的数据分析，我们可以清楚了解台股投资人手上持有股票或现金的状况。银行活期存款的金额与股市总市值的比率，就是恐惧因素，当下台湾的现金水位相当高。在政府宣布课征资本利得税後，融资占市值的比率大幅下滑，目前处於历史最低点。

此外，外资法人对台股持股比重已是全亚洲区最低，也是历史最低，卖权与买权的比率则来到史上最高。这些都意味着，整体投资人对台股展望已到了悲观的极致；换个角度想，或许这是好事。假若台湾是全球其他地方的缩影，那麽全球股市或许已提供了一个不错的买进机会。

不论喜欢与否，台湾经济与中国的连结性愈来愈高；就整个东北亚来看，新台币走势与人民币最密切；台湾出口有很高的比率输往中国，或从中国出口。还有，台湾的饭店和餐厅也愈来愈依赖中国观光客的光顾。

但是由中国少数尚堪信赖的经济资料库显示，中国用电量的成长率由近二成降至二％以下；Ｏ八至Ｏ九年为刺激经济而产生的放款问题，也开始要逐渐浮出台面，当前中国经济疲弱的现象令人担忧。

把全球股市的技术性多头指标，加上亚洲最大经济体的潜在结构性缺点，我们得到一个结论，那就是美国股市提供了最佳的买进机会──这还真讽刺。

美国的优势在於，既非欧洲、又非中国。欧洲和中国的问题是新问题，或许还未完全反映在股价上；美国虽然也有自身的问题，但就算是财务悬崖，也是一个能见度高，且可计算出数字的问题，因此其风险远低於未知的风险，如潜藏在中国经济黑盒子里的问题。

美国从明年一月一日开始，将进行主要财政删减，除非美国国会采取行动阻挠，可预见的风险不论有多大，都比较可能充分反映在资产价格上，只要价格反映完毕，也就不再成为未来行情的干扰了。(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

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