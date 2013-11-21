路透调查：贝南克任内表现获较高评分，未能防范金融危机留缺憾

虽然美国经济数年前已经走出衰退，但股市在飙升至纪录高位的同时却并未带动经济增长率上升，也未能惠及数以百万计的失业人口。

美国楼市终于开始复苏，但坐拥大量现金的企业却并没有进行投资。

美联储量化宽松的影响也波及全球，先是热钱大量涌入新兴市场，然后当联储要撤出刺激政策时又产生巨大波动。

**金融人士的朋友**

对于关注和预测央行总裁一举一动的人来说，他们往往不会给出低分。

宽松货币政策最大的受益者是许多经济预测人士为之服务的投资机构，因为宽松政策给金融市场增添了润滑剂。

在路透2005年10月的一次调查中，一位受访者称贝南克的前任格林斯潘具有“近乎神的地位”。但现在格林斯潘经常被提出来，为金融危机承担相当一部分的责任。

在贝南克的执掌下，美联储进行了一些重大改革，包括引入定期的记者会制度。以前美联储一度像一座堡垒，甚至都不宣布政策改变。当然，并非所有人都会说贝南克的好话。

Naroff Economic Advisors的Joel Naroff评价贝南克为“优秀的危机管理者，但却未能预见危机。”

“因为这个原因，他对楼市和金融市场崩溃要承担部分责任。”(完)