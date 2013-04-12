路透调查：英国经济料勉强躲过衰退，需央行更多支持

* 英国勉强躲过第三次衰退

* 英国央行将把资产购买规模增至4,250亿英镑

* 2013年增长预测中值为2012年1月以来最低

路透伦敦4月11日 - 一项路透调查周四显示，英国受困的经济将勉强躲过第三次衰退，但由于今年可能最多温和增长，将需要英国央行更多支持。

过去一周对逾60名分析师的调查显示，仅两名预计该国上季度陷入五年内第三次衰退，预测中值显示仅增长0.1%。

这低于一个月前上次调查预测的0.2%，且为2011年10月以来最低预测中值，促使分析师整体上调对央行通过资产购买计划向经济注资规模的预测。

英国央行量化宽松规模为3,750亿英镑，分析师现预计总量将达4,250亿英镑，约为国内生产总值(GDP)的四分之一，较两周前调查预测多250亿英镑。

据最新调查，今年采取额外量化宽松的机率为60%，与3月27日调查持平，多数分析师预计可能会提前，而不会延后。

“我对他们何时采取行动的看法很弹性，数据较疲软时将会行动。可能是5月...可如果他们等待卡尼上任，那可能在7月，”花旗的Michael Saunders称。Saunders是率先表示该计划可能重启的分析师之一。

英国央行总裁金恩6月底卸任，加拿大的卡尼将接任，后者对购债的看法尚不清楚。

英国经济进展艰难，面临政府减赤和主要贸易伙伴欧元区经济困难的情况。

另一路透调查预计，欧元区经济今年将萎缩0.4%，而2013年美国在强劲开局后，势将因自身的减支生效的一些影响而放缓。

同时，失业上升和实质工资下降抑制消费者支出。今明两年失业率可能达到7.9%。

英国经济过去几年一直原地踏步，今年将仅增长0.7%，低于上月调查预测的0.9%，为路透开始调查对2013年预测以来的最低。2014年经济增长料提速至1.5%。

“英国活动情况仍然相当平缓。通胀仍然处于高端。最近能源和学费上涨说明近期不会缓解，”法国巴黎银行的David Tinsley称。

“此外，1月以来英镑实际有效汇率下跌逾5%，这将反应在进口物价上升，进而导致通胀升高。”

通胀近几个月下降后，料再次上升，本季度及下季度料达到3.0%的峰值。