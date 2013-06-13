路透调查：英国央行在卡尼领导下料将很快向市场提供政策指引

路透伦敦6月12日 - 路透调查显示，卡尼下个月接任英国央行总裁职位之后，很快就将为市场提供货币政策指引。受访者还预期英国央行将结束购买资产。

卡尼将从7月开始接替金恩出任英国央行总裁。在调查中有40多位分析师对一个附加问题作出回答，其中大多人认为，卡尼作出的改变之一将是为市场提供政策指引。

“为了显示他是个行动派，我们预计卡尼先生会在8月明确提供未来的政策指引，”汇丰控股的首席英国分析师Simon Wells表示。

“英国经济似乎正在好转。但我们之前已经有好几次空欢喜一场--需求疲弱意味着新的英国央行总裁面临着类似的挑战。”

英国经济低迷状况已持续两年多时间，央行为此通过购买债券向经济注入3,750亿英镑资金。不过调查显示，分析师认为央行提高量化宽松计划规模的可能性仅有45%。

而卡尼是否青睐购买债券也不得而知。

调查表明，英国经济今年增长率预计将达到0.9%，略高于上个月预期的0.8%。2014年增长率预估持平于1.5%。

该央行货币政策委员会(MPC)的多数成员都担心通胀问题，英国4月通胀率为2.4%，远高于央行2%的目标水准。而路透调查显示，今明两年的平均通胀率料分别为2.7%和2.3%，略低于上个月预期。