路透调查：英国央行料将于2015年第一季首次升息，尽管通胀处于低位

* 接受路透访查的60位分析师中，仅有一位预计英国央行今年将升息

* 英国央行料将于2015年初首次升息

* 英国经济明年料每季度成长0.6%

路透伦敦10月16日 - 周四公布的路透调查显示，通胀、股市和经济成长率下滑打消了英国央行今年将升息的预期，但外界对于英国央行2015年初升息的共识没有改变。

最近几天市场走势震荡期间接受路透访查的60位分析师中，只有一位预计英国央行将在2014年底前上调处于纪录低位0.5%的利率。9月调查时，45位分析师中有六位持这种看法。

8月调查时，47位分析师中有17位预计英国央行今年升息。几个月之前英国央行总裁卡尼的讲话，被市场视作他倾向于年底前升息的信号。

当时，金融市场完全预期英国央行将在年底前升息。但现在市场预计2015年第二季才会升息，与分析师的预期分歧非常大。

“我们现在认为低通胀、国际经济不确定性和没有薪资压力意味着，英国央行在明年8月之前不会升息，”Investec首席分析师Philip Shaw表示，他周三放弃了11月升息的预期。

英国9月通胀率大幅降至1.2%，创五年最低水平，且远低于英国央行最近的预期。

通胀率下降促使巴克莱质疑其升息预期。巴克莱是预计英国央行今年将升息的唯一机构。

“我们2014年第四季升息的预期面临的风险升高，”巴克莱分析师在周二英国通胀数据出炉后写给客户的报告中说。

全球股市和油价过去一周大幅下挫，受累于全球经济体质忧虑。由于通缩威胁升高，全球经济增长前景进一步下滑。

大多数分析师--58位中的47位--仍预计英国央行将于2015年前几个月升息，与6月以来的路透调查结果一致。

但大多数分析师认为，通胀率在明年年底之前不会达到英国央行2%的目标。

不过短期英镑利率期货显示，英国央行2015年第二季之前不会升息。

与英国央行总裁卡尼不断重申的一样，分析师也预计英国央行将逐步升息。

目前英国利率处于纪录低位0.5%，到2015年底料仅升至1.25%，到2016年12月料升至2.0%，2017年底料升至2.25%。以历史标准看，这种升息步伐很慢。

英国经济成长一直相对稳健，上个季度成长0.7%，从当前起每个季度成长率料小幅放缓至0.6%，与9月调查结果相同。

调查显示，英国今明两年平均经济增速料分别为3.0%和2.6%，低于国际货币基金组织(IMF)上周预估的3.2%和2.7%。(完)