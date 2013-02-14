路透调查: 英国就算没有扩大QE,仍料可避开四年来的第三度衰退

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透伦敦2月13日 - 路透调查显示,即使英国央行在透过增加资产买进来为经济提供支撑方面缩手,英国经济也不会陷入四年内的第三度衰退.
路透过去一周调查55名经济分析师的预估显示,英国经济本季料增长0.2%,因此不会陷入第三度衰退.英国第四季经济为萎缩0.3%.
调查预估中值显示,未来12个月内英国经济再次陷入衰退的机率为35%,与上月的调查结果相似,受访的分析师没有人预期本季经济会呈现萎缩,且只有六人预估经济停滞.
英国央行目前为止已为经济挹注3,750亿英镑新资金,以支撑成长.调查结果显示,央行预计不会推出新一轮量化宽松措施.
受访分析师预期,再次扩大量化宽松的机率为43%,略高于两周前调查预估的40%.
一如近期所有的调查结果,英国央行预计不会调整利率,72位受访分析师的预估中值显示,英国利率至少到2014年7月预估期间结束前都会维持在纪录低点0.5%.
只有两家银行预期在这六季的预估期间内会有一次升息,且均预期在2014年4-6月间升息25个基点.
英国央行将通胀目标设定在2%,但调查显示,物价压力至少在2014年7月前都不会放缓至该水准附近.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f