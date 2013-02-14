路透调查: 英国就算没有扩大QE,仍料可避开四年来的第三度衰退

路透伦敦2月13日 - 路透调查显示,即使英国央行在透过增加资产买进来为经济提供支撑方面缩手,英国经济也不会陷入四年内的第三度衰退.

路透过去一周调查55名经济分析师的预估显示,英国经济本季料增长0.2%,因此不会陷入第三度衰退.英国第四季经济为萎缩0.3%.

调查预估中值显示,未来12个月内英国经济再次陷入衰退的机率为35%,与上月的调查结果相似,受访的分析师没有人预期本季经济会呈现萎缩,且只有六人预估经济停滞.

英国央行目前为止已为经济挹注3,750亿英镑新资金,以支撑成长.调查结果显示,央行预计不会推出新一轮量化宽松措施.

受访分析师预期,再次扩大量化宽松的机率为43%,略高于两周前调查预估的40%.

一如近期所有的调查结果,英国央行预计不会调整利率,72位受访分析师的预估中值显示,英国利率至少到2014年7月预估期间结束前都会维持在纪录低点0.5%.

只有两家银行预期在这六季的预估期间内会有一次升息,且均预期在2014年4-6月间升息25个基点.