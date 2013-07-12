路透调查：英国央行政策指导料与失业指标挂钩

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 政策指导将与经济指标挂钩，最有可能的是失业指标
* 对于央行采用政策指导是否是重大的政策转变，分析师看法不一
* 今年GDP料增长0.9%，2014年料增长1.6%
路透伦敦7月11日 - 路透调查访问的分析师认为，英国央行将把政策指导与失业指标挂钩，但对于这是否是重大的政策转变，还仅是对边缘地带的小修小补，分析师们看法不一。
前加拿大央行总裁卡尼本月开始执掌英国央行，在其首次货币政策委员会会议结束后马上便向投资者表示，他们押注的加息时机超前。
32名受访分析师中有一半认为，未来的政策指导可能基于失业率，而其他11位分析师认为是基于时间框架。剩余五位分析师则表示，政策指导可能将综合考虑这两项因素。
“这将基于经济形势，最有可能是基于失业率，”花旗分析师Michael Saunders称。
市场走势原本反映英国央行将在2015年上半年内加息，现在则预计是在2015年下半年。正如近期路透调查所显示的那样，英国央行指标利率预计至少在2015年前都将维持不变。
最新路透调查显示，英国经济今明两年料分别增长0.9%和1.6%，6月调查则预计2014年增长1.5%。
这与国际货币基金组织(IMF)周二公布的最新预估基本相符。
调查还显示，今明两年失业率平均料达7.8%，与5月预估相同。通胀率则预计至少在2015年前都将持于央行2%目标之上。(完) (编译 许娜; 审校 石冠兰)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)