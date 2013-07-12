路透调查：英国央行政策指导料与失业指标挂钩

* 政策指导将与经济指标挂钩，最有可能的是失业指标

* 对于央行采用政策指导是否是重大的政策转变，分析师看法不一

* 今年GDP料增长0.9%，2014年料增长1.6%

路透伦敦7月11日 - 路透调查访问的分析师认为，英国央行将把政策指导与失业指标挂钩，但对于这是否是重大的政策转变，还仅是对边缘地带的小修小补，分析师们看法不一。

前加拿大央行总裁卡尼本月开始执掌英国央行，在其首次货币政策委员会会议结束后马上便向投资者表示，他们押注的加息时机超前。

32名受访分析师中有一半认为，未来的政策指导可能基于失业率，而其他11位分析师认为是基于时间框架。剩余五位分析师则表示，政策指导可能将综合考虑这两项因素。

“这将基于经济形势，最有可能是基于失业率，”花旗分析师Michael Saunders称。

市场走势原本反映英国央行将在2015年上半年内加息，现在则预计是在2015年下半年。正如近期路透调查所显示的那样，英国央行指标利率预计至少在2015年前都将维持不变。

最新路透调查显示，英国经济今明两年料分别增长0.9%和1.6%，6月调查则预计2014年增长1.5%。

这与国际货币基金组织(IMF)周二公布的最新预估基本相符。